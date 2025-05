Semana decisiva

La decisión de la Consejería de Educación de suprimir la jornada de verano en la Educación Infantil y Primaria, dando paso a un ajuste de ... la actividad escolar con el aumento de cinco horas lectivas a la semana, fue contestado por los sindicatos que forman la Junta de Personal Docente. CSIF convocó huelga indefinida desde el pasado martes; UGT, CCOO y SUATEA llamaron al paro el 27 de mayo y 5 de junio, mientras que ANPE anunciaba paros de una hora entre el 9 y el 13 de junio. La respuesta de maestros y profesores fue contundente, dejando los centros en manos del personal de servicios mínimos y acudiendo en masa a concentrarse en Oviedo ante la Consejería de Educación. Los docentes han simplificado la triple convocatoria de paros, haciendo de la protesta una huelga unitaria que desde el primer día se convirtió en indefinida.

La concentración del pasado martes en la plaza de España de Oviedo fue la mayor que realizó un colectivo laboral en ese espacio. Al día siguiente, el presidente del Principado anunció que no se iba a suprimir la jornada reducida de los meses de junio y septiembre. Una rotunda rectificación a lo declarado por la consejera, Lydia Espina, el día anterior. El anuncio de Adrián Barbón desbloqueó el conflicto, ya que para los sindicatos el mantenimiento de la jornada reducida era condición 'sine qua non' para negociar.

Durante la semana siguieron las protestas que tienen como objetivo la mejora de recursos humanos y materiales en los centros, así como beneficios para los docentes. El viernes empezó la negociación entre la Consejería de Educación y los cinco sindicatos. Lydia Espina hizo una propuesta concreta, que cuantificó en 14,5 millones de euros, consistente en un aumento del sueldo de 814,6 euros anuales para todos los docentes, y la contratación de 77 especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje.

La reunión no duró más de una hora, al levantarse los representantes sindicales tras oír la propuesta de la consejera. Todos ellos fueron muy duros al referirse a la oferta del Principado. Mientras acuerdan una nueva cita, tendrá lugar hoy una manifestación por las calles de Oviedo que puede ser histórica por la cifra de participantes. Otros sectores de la educación se han sumado a la huelga, como la enseñanza concertada (12 de junio), las educadoras del primer ciclo de Infantil (11 de junio) o el colectivo de Orientadoras Educativas.

Con toda la enseñanza no universitaria en huelga se va a entrar en una semana decisiva para la solución del conflicto. Ha quedado claro el profundo malestar del profesorado ante la falta de receptividad de la Consejería de Educación. Es muy significativo el posicionamiento de la Asociación de Inspectores de Educación de Asturias, mayoritaria en el cuerpo, constatando que la carga burocrática que soportan los equipos directivos frena la innovación, apelando a la autonomía de los centros, por eficiencia y equidad, y respaldando a las movilizaciones. El Principado tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para alcanzar el acuerdo. Las cifras ofrecidas por la consejera son un punto de partida, pero no tienen por qué ser el punto de llegada. Deben de trabajar sin reservas por devolver la normalidad escolar que con errores ayudaron a alterar. Los sindicatos, por su parte, cuentan con el gran argumento que la parte social desea siempre tener en un conflicto laboral: la movilización masiva de las bases. Les toca administrar ese capital. Tienen que concretar sus exigencias para poder discutir sobre ellas. Es importante para los docentes, y sus representantes sindicales, finalizar el conflicto con frutos tangibles y la moral alta. Si la negociación se enquista no habrá ganadores. Los huelguistas pagarán un alto coste económico y la unidad de acción se resentirá. Los docentes, con protestas mayoritarias, ordenadas y pacíficas, transmitieron eficazmente su mensaje. Toda la región se ha enterado de que necesitan mejoras la educación pública y el profesorado. Un acuerdo satisfactorio convertiría el hartazgo en ilusión.