Los socios de Sánchez se agitan

Editorial El Comercio

Editorial El Comercio

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

La proximidad del nuevo curso político empieza a agitar la coalición que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez. Un grupo numeroso y heterogéneo que en ... los dos primeros años de legislatura no ha permitido disipar ni por un momento la inestabilidad permanente del Gobierno del PSOE y Sumar. El encuentro que mantuvieron Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras seguramente pretendía situar en lugar preferente las reclamaciones de EH Bildu y Esquerra de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Una obligación constitucional que ya no podrá eludirse con una nueva prórroga. El planteamiento de «más construcción nacional» en Euskadi y Cataluña habría que darlo por supuesto en dos formaciones soberanistas, tan necesitadas de pacificar sus bases como de marcar agenda frente a PNV y Junts, también socios parlamentarios del presidente. El perfil bajo que caracterizó la reunión en San Sebastián, resuelta con un comunicado, indica que la continuidad del Ejecutivo afronta más riesgo por el avance del 'caso Cerdán' o el maximalismo de los posconvergentes y Podemos. Sin olvidar que la narrativa de contrarrestar la «ola reaccionaria» la inventó Sánchez.

