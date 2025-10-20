Pudiera ser, aunque el Gobierno asturiano dice que el dictamen es muy contundente, que la Comisión Europea asumiera la respuesta del Gobierno de España sobre ... el peaje del Huerna. O pudiera ser, incluso, que aun llevándolo después al Tribunal Superior de Justicia Europeo no se le diera la razón a la Comisión. Son dos posibilidades que, aunque parecen remotas, están ahí.

También los hay quienes teorizan con que todo está 'amagüestao', y que Óscar Puente acabará llegando al Principado, como Daniel Ripa, sentado en una excavadora y destruyendo el peaje. Poco probable visto el historial del ministro y que también están en juego los peajes gallegos. Allí no es que paguen por salir de su comunidad autónoma, lo hacen por circular dentro de ella. Traducción: más dinero.

Sendos escenarios –el jurídico y el de la escenificación– son los que cotizan a la baja, así que ahora lo que queda es esperar a que la Alianza por las Infraestructuras nos diga cuáles van a ser los siguientes pasos. Lo que sucede es que según pasan las semanas también son menos las que quedan para que los partidos entren en clave electoral (¿no lo han hecho ya?) afinando sus estrategias.

¿Dónde sitúa la FSA la delgada línea roja de criticar al Gobierno de su mismo partido? Adrián Barbón apela a la asturianía, a que la FSA es «el partido de Asturias», pero ¿a costa de desgastar las siglas del PSOE? ¿Suma votos tensar más la cuerda?, ¿o resta que se visibilice la poca influencia que se ejerce?

Del otro lado está el PP, que acudió a la manifestación para protestar contra un peaje que puso su partido. Una situación que provocaron los suyos, pero cuyo coste político 25 años después ya está descontado y el desgaste ya es mínimo.

Posdata: O quizás Óscar Puente tuviera razón y el tema no despierte tanto interés electoral como se piensa.