El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Escaño 46

Cuando la polarización llama a la puerta

Eduardo Paneque

Eduardo Paneque

Gijón

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Si a usted, a mí, a cualquiera de nosotros nos preguntasen «¿qué harías si un conocido dice que es sabedor del amaño de una licitación?», ... la respuesta esperable sería: «Denúncialo». Esto es lo que hemos podido ver que le dijo Adrián Barbón a Claudia Montes en redes sociales. No una, un puñado de veces. Por ello, cuando hay quienes piden la dimisión por estos hechos cabe preguntarles: ¿Qué otro tipo de respuesta le hubiera dado? ¿Acaso hay otra posible? Por cierto, según publicó EL COMERCIO, Claudia Montes no lo hizo. No fue a Fiscalía y no lo denunció.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 Gijón acoge este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  3. 3 El Sporting paga cara su racanería
  4. 4 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  5. 5 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  6. 6

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  7. 7 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  8. 8 Caen en Langreo tres miembros de una banda que robaba a clientes de bancos por el método de la siembra
  9. 9

    Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF
  10. 10 Aspirantes de Galicia, Madrid o Zamora en la gran oposición sanitaria en Asturias: «Esta plaza lo es todo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cuando la polarización llama a la puerta