Cuando la polarización llama a la puerta

Si a usted, a mí, a cualquiera de nosotros nos preguntasen «¿qué harías si un conocido dice que es sabedor del amaño de una licitación?», ... la respuesta esperable sería: «Denúncialo». Esto es lo que hemos podido ver que le dijo Adrián Barbón a Claudia Montes en redes sociales. No una, un puñado de veces. Por ello, cuando hay quienes piden la dimisión por estos hechos cabe preguntarles: ¿Qué otro tipo de respuesta le hubiera dado? ¿Acaso hay otra posible? Por cierto, según publicó EL COMERCIO, Claudia Montes no lo hizo. No fue a Fiscalía y no lo denunció.

Lo que subyace es la polarización, de unos y otros. Un testimonio no sienta cátedra cuando viene bien para atacar al rival político como tampoco hay que denostarlo si lo que hacen es apuntar su crítica hacia nosotros. En lo que nos ocupa, lo dicho por Claudia Montes –a la que se cita en el 'caso Koldo' por haberla enchufado en la empresa pública Logirail– hasta ahora no había interesado a pesar de que ya había hecho ronda de platós de televisión. Nunca, ni la oposición, le había dado credibilidad alguna a sus palabras hasta que les ha venido bien una de las frases que dijo esta semana en el Senado.

Lo escuchado esta semana en la Junta, y con las elecciones cada vez más cerca, parece dar pasos hacia el barro político en el que, una vez metido en él, todos los actores, se mire hacia donde se mire, acaban pisándolo. La tensión llama a la puerta. Quizá no lo hagan las cabezas visibles, pero son estrategias porosas hacia las bases que acaban entrando en una espiral de vídeos y comentarios en redes sociales en lo que el insulto campa a sus anchas.

El Principado había resistido al fuego que alimenta al monstruo. El tono agresivo solo legitima el discurso populista erosionando el espacio de diálogo democrático. Lo que está claro es que cuando se empieza solo hay un beneficiado: las fuerzas extremistas.