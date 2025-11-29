El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Vivivenda, la LGTBI, y lo que queda

Eduardo Paneque

Eduardo Paneque

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Todo socio minoritario (IU en Asturias) se enfrenta en una coalición de gobierno al dilema de mantener la coherencia ideológica o de diluirse en la ... lógica del compromiso continuo. Su utilidad política se mide no solo por su capacidad para proponer, sino por demostrar que su participación en el gobierno produce resultados tangibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  2. 2 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  3. 3 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  4. 4

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos
  5. 5

    Objetivo: detener a los asaltantes de casas de Gijón
  6. 6

    Adriana Lastra sobre Ábalos: «Todo lo que está diciendo es falso»
  7. 7 El lobo, a sus anchas en pleno centro de Felechosa, en Aller
  8. 8 Pavoroso incendio en Ponga: arde la vivienda ubicada en el piso superior de un bar
  9. 9 Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello
  10. 10 Oleada de robos en Gijon: preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Vivivenda, la LGTBI, y lo que queda