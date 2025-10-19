El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Bea Crespo

Herramientas para contar el horror

El foco ·

La 'docuficción' 'La voz de Hind', que trata las últimas horas de vida de la niña asesinada por el Ejército de Israel, es un híbrido inapropiado si lo que pretende es documentar o denunciar un crimen porque abre la puerta al cuestionamiento de las pruebas

Edurne Portela

Edurne Portela

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Durante el Festival de Cine de San Sebastián vi 'La voz de Hind', la película «basada en hechos reales» y catalogada por la crítica como « ... docuficción» que trata las últimas horas en la vida de la niña de seis años Hind Rayab, asesinada por el Ejército de Israel. Esta película consiguió el Premio del Público del Festival. Entiendo y respeto los motivos del público –solidaridad, denuncia, compromiso– pero, al mismo tiempo, considero que es importante reflexionar sobre cómo nos acercamos a la representación artística de sucesos tan extremos como el asesinato de Hind Rayab.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  4. 4 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  5. 5 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  6. 6 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  7. 7 El acusado del crimen de Justel en Fomento, Gijón, alega que no tenían intención de matar
  8. 8 La Universidad de Oviedo ultima los trámites para licitar la residencia de Gijón en 2026
  9. 9 La sequía del banquillo del Sporting de Gijón
  10. 10 Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Herramientas para contar el horror

Herramientas para contar el horror