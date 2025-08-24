El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bea Crespo

El peso de una lágrima

El foco ·

La violación de los derechos de los niños de Gaza es una de las acciones más macabras dentro del plan de exterminio diseñado por el Estado de Israel

Edurne Portela

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:02

S i quiere acercarse a entender el sufrimiento de un niño o una niña durante una guerra, una ocupación o una persecución por parte de ... un estado genocida, lea 'Últimos testigos. Los niños de la Segunda Guerra Mundial', de Svetlana Alexiévich. Transcribo parcialmente las dos citas que abren este libro. La primera: «Entre 1941 y 1945, durante la Gran Guerra Patria, murieron millones de niños soviéticos: rusos, bielorrusos, ucranianos judíos, tártaros, letones, gitanos...» (Revista mensual. 'Druzhba naródov', 1985). La segunda: «Mucho tiempo atrás, Dostoievski formuló la siguiente pregunta: '¿Puede haber lugar para la absolución de nuestro mundo, para nuestra felicidad o para la armonía entera, si para conseguirlo... se derrama una sola lágrima de un niño inocente?'» Y él mismo contestó: «No, ningún progreso, ninguna revolución justifica una lágrima. Tampoco una guerra. Siempre pesará más una sola lágrima...»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster
  2. 2 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces
  3. 3 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  4. 4 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8
  5. 5 El viento reaviva las llamas en Degaña y obliga a un despliegue sin precedentes
  6. 6 El Sporting vuelve a ganar al estilo Garitano
  7. 7 Fallece el naturalista gijonés Xuan Fernández García
  8. 8

    Garitano, a coger el ritmo de Gallego
  9. 9 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores fritos de bacalao en Asturias?
  10. 10 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 23 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El peso de una lágrima

El peso de una lágrima