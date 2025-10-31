El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Joyas del Museo del Louvre. AFP

Joyas

Con el robo en el Louvre, en siete minutos, Francia perdió parte de su historia

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Mis abuelos tenían una joyería en el Casco Viejo de Bilbao. En la trastienda, mientras mordía el bocadillo de la merienda, veía a mi abuelo, ... absolutamente concentrado con su 'súper ojo', un artilugio que se incrustaba en la cuenca mientras sujetaba con pinzas una esmeralda refulgente. Un foco potente escupía una luz reveladora, a la que rodeaba una oscuridad litúrgica en la que se escuchaban su respiración y mis mordiscos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  3. 3

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  4. 4 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  5. 5

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  6. 6

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo
  7. 7 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  8. 8 Adiós a José Manuel Vilabella, voz irrepetible de la gastronomía
  9. 9 Detenido en Oviedo por tráfico de drogas: llevaba trece dosis de cocaína y una libreta con su contabilidad
  10. 10 La Sareb da un ultimátum a los vecinos del «bloque en lucha» de Contrueces, en Gijón, para presentar un plan de pagos en diez días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Joyas

Joyas