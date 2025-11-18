El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Semblanza y memoria de un caudillo fallecido hace 50 años

Enrique Moradiellos

Doctor en Historia por la Universidad de Oviedo y miembro de la Real Academia de la Historia

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El hombre

Francisco Franco Bahamonde (Ferrol, 1892-Madrid, 1975) fue un militar y político español 'africanista' cuya carrera se forjó en las campañas coloniales de Marruecos. Durante ... la dictadura de Primo de Rivera ascendió al generalato y fue director de la Academia General Militar de Zaragoza. Proclamada la República en 1931, en virtud de su conservadurismo, mantuvo una relación crítica con el régimen hasta su protagonismo en el aplastamiento de la insurrección de octubre de 1934. Tomó parte en la conjura militar contra el gobierno frentepopulista y, una vez iniciada la sublevación en julio de 1936, se alzaría con el liderazgo absoluto de los militares sublevados como Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Gobierno del Estado. Su victoria final en la guerra civil en 1939 le consagró como Caudillo de España por la Gracia de Dios. En su calidad de dictador de poder personal absoluto y carismático promovió la conformación de un régimen autoritario y represivo que sufrió un intenso proceso de fascistización durante la guerra mundial. Superado el breve ostracismo de postguerra, permaneció en el poder con ocasionales cambios cosméticos y notable pragmatismo político hasta su muerte a finales de 1975.

