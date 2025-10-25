De Madrid, para el vial de Jove

Cuentan los más viejos de Gijón que, hace ya tres décadas, el vial de Jove fue concebido como una vía de circunvalación para aliviar el ... tráfico pesado en la zona oeste de nuestra villa, especialmente vinculado al puerto de El Musel. La idea de soterrarlo surgió como solución para minimizar el impacto urbano y ambiental, corrigiendo los varapalos que nos dio Bruselas a cuenta del proyecto en superficie.

Ustedes me disculparán, pero no sé por qué extraña asociación de ideas pienso en Gurb, aquel extraterrestre salido de la pluma de don Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras de este año, y en mi incapacidad para hacerle comprender las razones del retraso inmemorial de la obra.

Y es que ningún proyecto fue ejecutado en los tiempos de bonanza económica, de 1996 a 2004 (tal vez a causa del distinto signo político del Gobierno Central, del PP y del asturiano, del PSOE); ni tras la crisis de 2008 (con responsabilidades políticas compartidas); ni durante los gobiernos de Foro. Pero resulta que el soterramiento tampoco tuvo lugar en tiempos de plena coincidencia político-económica, los de la alcaldesa cunera, Ana González, compañera de partido del funambulístico Pedro Sánchez, y del incalificable Barbón.

Así que no me digan que no hay algo más que ese 'déja vu', eso de ver cómo algún andoba domina el arte de la promesa política sin intención de cumplirla. Pedro Sánchez ha logrado lo que parecía imposible: engañar a una alcaldesa socialista para que renunciara a un plan ferroviario estratégico… a cambio de un vial soterrado que nunca iba a construirse.

Sí, lo han leído bien. El plan de vías, ese proyecto que Gijón también lleva esperando desde que los trenes tenían carbón y los ministros bigote, fue aparcado con la esperanza de que el vial de Jove se hiciera realidad. Pero el soterramiento fue descartado a causa de un proyecto técnico de contratación tan lamentable que ni el GPS lo quiso reconocer.

Imaginen ustedes que en el planeta de Gurb, o en cualquier país europeo de nuestro entorno, ocurriera algo parecido: que el Gobierno Central convenciera a un ayuntamiento importante de abandonar el rediseño de la estación central, prometiendo a cambio una autopista subterránea que luego resulta estar basada en planos dibujados por un becario con resaca. Sería un escándalo, ¿no?

Pues seguimos sin noticias de Gurb, a pesar de que ahora, con una nueva alcaldesa de signo opuesto, el Gobierno central socialista, tirando de la nariz del gobierno regional socialista, se resiste a reconocer públicamente que su propuesta, eterno retorno, consiste en recuperar, para el vial de Jove, un trazado en superficie que fue rechazado por Bruselas cuando aún existía el Walkman.

No sé qué pensaran ustedes, pero amén de la sospecha de que Pedro Sánchez nos ve a los gijoneses, incluidos los socialistas, como decorado marítimo,tengo la certeza de que las promesas políticas, como los paraguas baratos, se rompen justo cuando más se necesitan.

Así que, qué quieren ustedes que les cuente, la próxima vez que nos digan que no hay dinero para soterrar una vía, pero sí para rediseñar el logotipo del Ministerio, recuerden el asunto. Y quizás, solo quizás, voten en consecuencia. Aunque sea tras muchos sorbos de orujo de sidra.