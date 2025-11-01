El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Metrotrenes, viales de Jove y otras criaturas mitológicas

En Gijón, villa de promesas ferroviarias y túneles inundados, hemos aprendido a leer los presupuestos como si fueran novelas de misterio

Esteban Aparicio

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hablábamos el otro día sobre el explorador galáctico Gurb, al que no podíamos explicar 30 años de retrasos en el vial de Jove y que, ... a este paso, se va a convertir en aficionado a estaciones centrales, o intermodales que es lo mismo, imaginadas hace 100 años y que solo así, en la imaginación, se entiende, tienen alguna existencia. Desde luego, le va a dar tiempo a empatizar con los gijoneses y saber de nuestros túneles, que no conducen a ninguna parte.

