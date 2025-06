Eva Ledo y los docentes

Nueve días de huelga y trece de movilizaciones han dado paso a un acuerdo que pone fin al conflicto de la educación pública asturiana. La ... cuestión salarial, motivo de la ruptura en las negociaciones, se solventó con un aumento en las retribuciones de 140 euros al mes, siendo de 210 para los profesores con menos de seis años de servicio. La cifra queda lejos de la pretendida por el profesorado, pero duplica de largo (2,5 veces) la primera oferta. El acuerdo incluye mejoras, como la contratación de 300 especialistas en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje, la incorporación de 30 auxiliares educadores y de 30 administrativos o la reducción de la ratio a 23 alumnos por aula; también prevé la reducción de jornada para los mayores de 55 años. El Principado asumió el compromiso de agilizar las sustituciones por bajas en las plantillas, que en la actualidad se cubren a los quince días. Sometido el preacuerdo a votación de las bases de los cinco sindicatos que componen la Junta de Personal Docente, sólo fue rechazado por el CSIF.

Adrián Barbón anunció que Eva Ledo será la nueva consejera de Educación, tras la dimisión de Lydia Espina. Reúne las condiciones que expuso el presidente, empezando por experiencia en la gestión. Estuvo en el equipo de dirección de los tres últimos consejeros de Educación: Genaro Alonso, Carmen Suárez y Lydia Espina. En el último año formó parte del equipo de la ministra Pilar Alegría, como subdirectora general de Programas y de Gestión. Ingeniera industrial, de formación académica, es profesora de Enseñanza Secundaria y miembro del cuerpo de Inspectores de Educación. Atesora sobrada experiencia y cualificación para desempeñar el cargo. Su primera tarea será gestionar el acuerdo que ha traído la normalidad laboral. Para ejecutar algunas de las medidas tendrá que negociar con la Junta de Personal Docente, lo que le permitirá tender puentes, tal como le ha pedido Adrián Barbón. Una de las causas, quizás la principal, del conflicto con el profesorado fue la falta de diálogo. La enseñanza se imparte desde una red de 400 centros, con sus equipos directivos, a los que la Consejería no consulta. Las visitas a los centros están pautadas por el calendario (inauguración de curso) o por razones de imagen. Las iniciativas y sinsabores de colegios e institutos no llegan a la Consejería de Educación. No se realizan sesiones de trabajo, salvo que se tome como tal alguna cita colectiva con los directores de Primaria o de Secundaria para darles instrucciones. El diálogo, tan habitual con alumnos y familias, no tuvieron los profesores y maestros oportunidad de practicarlo con los responsables de la educación asturiana. Una actividad tan viva como la educación, si se quiere que progrese, no puede quedar constreñida a las ideas y objetivos de un reducido grupo de burócratas. Hay que contar, forzosamente, con las experiencias de los docentes.

La educación concertada tomó el relevo de la pública y se manifestó en masa delante los edificios institucionales (Junta General del Principado, Presidencia, Consejería de Educación). Fue la jornada de huelga más seguida en la historia de la educación concertada. Entre sus peticiones está la equiparación salarial, el aumento de las plantillas o la reducción horaria para los mayores de 55 años. Hay una gran semejanza con las reivindicaciones de la pública, pero la principal demanda de los 3.000 profesores de la concertada es tener un interlocutor en el Principado. ¿Atenderá Eva Ledo la aspiración de la red concertada?

En el curso 2022-2023, el coste de la plaza por curso en la educación pública era de 8.170 euros, mientras que en la concertada se quedaba en 3.360. Con un coste por debajo del 50% de la pública, la red concertada asturiana tuvo los mejores resultados de España en el último Informe Pisa. El Principado no puede eludir su compromiso de procurar suficiencia financiera a la red concertada, tal como dicta el concierto educativo, porque para las familias las dos redes (pública y concertada) resultan imprescindibles.