El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo «Jamás callaremos ante la violencia sobre las mujeres»

Violencia machista en España: una realidad que exige respuestas urgentes

Evelyn Cosío Fernández

Secretaria de Igualdad de UGT Asturias

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

En España, las cifras relacionadas con la violencia contra las mujeres siguen siendo intolerables. La cara más cruel de esta violencia se refleja en los ... asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, así como en los crímenes de violencia vicaria, donde hijos e hijas son víctimas mortales en un intento de causar el mayor daño posible a las madres. A ello se suman los feminicidios sexuales, familiares y sociales, que evidencian la dimensión extrema y dolorosa de esta violencia. Pero esta violencia machista no se limita a los homicidios. Las cifras sobre malos tratos, violaciones, agresiones sexuales, acoso sexual y acoso por razón de sexo son igualmente inasumibles. Estos últimos, además, tienen una incidencia especialmente preocupante en el entorno laboral, donde muchas mujeres continúan sufriendo situaciones de hostigamiento que afectan gravemente a su salud y a su estabilidad profesional. Otra forma de violencia que persiste con fuerza es la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual y otros fines ilícitos, una práctica que vulnera derechos fundamentales y que se mantiene como uno de los negocios criminales más lucrativos a nivel global.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  8. 8 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  9. 9 Robó joyas por valor de 22.000 euros a las personas dependientes a las que cuidaba en Langreo y San Martín del Rey Aurelio
  10. 10 El Principado confirma que el accidente en la mina de Cangas del Narcea fue «súbito y fortuito»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Violencia machista en España: una realidad que exige respuestas urgentes