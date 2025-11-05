El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Trámites, burocracia, misión imposible

Geles García

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Con el Festival de Cine en el horizonte, me ha parecido oportuno escribir esta columna en versión cinematográfica. No por glamour, sino porque hay situaciones ... tan absurdas que solo si las imaginamos como parte de una película de acción logramos quitarles algo de dramatismo. Tal vez así podamos sonreír ante esas escenas cotidianas que la ciudadanía frecuentemente protagoniza sin querer, y que, sin grandes persecuciones ni potentes explosiones, terminan pareciendo auténticas misiones imposibles. Porque, para muchos, conseguir que la administración escuche se ha vuelto su propia 'Misión Imposible'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  3. 3

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  4. 4 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  5. 5 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  6. 6 Luto en la judicatura asturiana por la muerte de Rafael Martín del Peso
  7. 7 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  8. 8 «Una cascada» de agua en la Junta obliga a interrumpir el pleno
  9. 9 Desarticulan en Asturias una banda que estafó 200.000 euros a bancos: estaban a punto de dar otro golpe
  10. 10 El cambio de dirección del Sporting de Borja Jiménez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trámites, burocracia, misión imposible