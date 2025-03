Edadismo digital

En la asociación a la que pertenezco, Secot, venimos impartiendo talleres y charlas continuadas en diferentes centros sociales y residencias de personas mayores para tratar ... de aumentar la formación y reducir la brecha digital que padecen muchas personas mayores que, de modo reiterado, están sufriendo edadismo o discriminación desde el momento en que se les condiciona el acceso a muchos servicios esenciales y, por ello, se vulneran sus derechos de modo manifiesto. De modo concreto, estas personas mayores se encuentran con muchos problemas para realizar gestiones con las administraciones públicas, con bancos y con otras entidades.

La exclusión digital de muchas de estas personas se produce por su falta de conocimientos en las nuevas tecnologías, ya que no han tenido y no tienen formación en el uso de internet, en aplicaciones informáticas y en dispositivos electrónicos modernos. Además de la brecha digital que provoca no tener internet en sus casas, ni tampoco tener dispositivos adecuados, como ordenadores, tabletas o teléfonos modernos.

Además de todos los problemas reseñados, estas personas tienen mucha desconfianza en las tecnologías y ello provoca que sientan miedo a cometer errores, a perder información importante para ellos o a sufrir estafas en la red. Por si esto fuere poco, además, muchas páginas webs y aplicaciones son difícilmente accesibles para personas que padecen problemas de visión, movilidad reducida o escasa destreza manual.

Y, en este estado de cosas, las personas mayores sufren el edadismo que genera la eliminación o la reducción de la atención presencial en las administraciones públicas, en entidades bancarias o en compañías de seguros, que van cerrando oficinas y van reduciendo o eliminando la posibilidad de que sean atendidas personalmente en las ventanillas.

Muchas veces, cuando una de estas personas que no tiene habilidades digitales o no tiene internet para realizar trámites telemáticos, es obligada a realizar solicitudes de citas previas, sólo 'online' y aunque también pueda solicitar la cita presencialmente, se va a ver obligada a sufrir largar esperas y trámites burocráticos, ya que las pocas oficinas abiertas están saturadas, lo que obliga a los mayores a esperar horas o días para ser atendidos. Además de esto, los funcionarios o empleados no están especializados y no siempre van a estar capacitados para ayudar a estas personas.

Las barreras que provoca el cierre de sucursales bancarias obligan a los mayores a desplazarse mas lejos para encontrar atención presencial y, aun así, van a tener problemas para realizar transferencias, consultar sus saldos o sacar dinero en ventanilla, algo que les va a obligar a usar cajeros automáticos, en los que también van a tener problemas generados por las dificultades que van a encontrar en las pantallas táctiles al no recordar los procedimientos que han de seguir.

Si nos referimos a las administraciones públicas, las personas mayores también se van a encontrar con muchos problemas derivados de la exigencia de certificados digitales para realizar trámites, certificados que ellos desconocen. Las dificultades, además, las van a encontrar cuando acceden a páginas web muy poco intuitivas y con un lenguaje técnico que va a dificultar su uso, o cuando recurren a solicitar cosas telefónicamente y se van a encontrar con líneas colapsadas o con largos tiempos de espera.

La conclusión, por tanto, es muy clara: el edadismo digital agrava la discriminación de los mayores al excluirlos de servicios esenciales, algo que habría de combatirse con políticas públicas que faciliten la atención adecuada, con más alternativas presenciales y con una mayor formación en competencias digitales, área esta en la que los miembros de Secot estamos muy activos para arrimar el hombro y poder ayudarlos en este difícil problema.