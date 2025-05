Herramientas digitales en educación

Editorial El Comercio Gijón Domingo, 11 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

En una reunión con directores de centros educativos la consejera de Educación, Lydia Espina, adelantó cómo se va a regular el uso de los dispositivos ... digitales a partir del próximo curso. El objetivo es evitar que los alumnos estén sometidos a una sobrexposición a las pantallas. Para ello se jerarquizan los recursos pedagógicos, calificando a las tecnologías digitales de herramientas complementarias de los instrumentos analógicos. A partir de esa premisa, la Consejería de Educación detalla el modo de utilización de los recursos digitales en cada etapa educativa. En el primer ciclo de Infantil (0-3 años) sólo se trabajará con materiales analógicos y manipulativos. En el segundo ciclo (3-6 años) se emplearán de forma progresiva las herramientas digitales, pero sólo de forma colectiva, teniendo en cuenta la edad de los niños y con supervisión del profesorado. Del uso colectivo cabe deducir que no habrá una pantalla por cada alumno, sino que se tenderá a utilizar una pizarra digital visible desde toda el aula y manejada por el profesor. En la etapa de Primaria los recursos en papel o analógicos seguirán siendo prioritarios, pero se podrá recurrir a los dispositivos digitales para actividades concretas bajo la guía del docente. No podrá haber dispositivos individuales que reemplacen a los libros. En la etapa de Secundaria y Formación Profesional la aplicación de las herramientas tecnológicas será más amplia -no sólo para actividades concretas-, pero no podrá llegar hasta el punto de sobrepasar el uso de los materiales analógicos.

La regulación contempla un periodo transitorio de un curso completo (2025-2026) para aquellos centros afectados por la modificación de su plan de digitalización. Una caución pensada, sobre todo, para la red de centros de la enseñanza concertada, en cuyo proyecto educativo tiene un papel más destacado la tecnología digital; en la mayoría de los centros usan los dispositivos individuales (ordenadores, tabletas) desde quinto curso de Primaria, siendo universal su uso en la Educación Secundaria Obligatoria. La vuelta a los instrumentos tradicionales no les va a resultar sencilla, máxime cuando las familias ya gastaron en recursos digitales que pasarán a tener un uso meramente complementario. Desde Escuelas Católicas sostienen que los centros educativos constituyen un entorno seguro para formar en el empleo de las nuevas tecnologías; manifiestan que los peligros de las adiciones no se dan en los usos educativos de los dispositivos, sino en las actividades de ocio que se practican en horarios y lugares ajenos a los centros. Siendo ciertas y constatables esas afirmaciones, no agotan la problemática de los dispositivos móviles en colegios e institutos. En Suecia, en 2023, observaron un retroceso de sus alumnos en la prueba PIRLS (comprensión lectora de los alumnos de cuarto de Primaria) y optaron por modificar el currículo y gastar cien millones de euros en libros para los escolares. En Finlandia, tras seis años de inmersión digital, han apreciado un descenso en el rendimiento académico y una pérdida de atención de los alumnos en el aula; debido a ello vuelven a la enseñanza con libros de papel. En España, la Comunidad de Madrid ya optó por restringir las horas destinadas a usos digitales. La Consejería de Educación y los centros escolares tienen ante sí un enorme desafío, que consiste en conjugar la reducción de los sesgos que se derivan de la enseñanza digital en las primeras etapas educativas, dada la inmadurez de la mente de los niños, con la certeza de que las aplicaciones digitales no son sólo un medio de conocimiento, sino parte esencial del conocimiento. Desde distintos campos se advierte que nuestros saberes y empleos quedarán obsoletos en dos o tres décadas. Pues bien, la tecnología digital no perderá protagonismo en la sociedad del futuro, al contrario, modelará las actividades productivas y procurará bienestar social. La política está para conjugar esas dos realidades, dando respuestas flexibles obtenidas de la experiencia.

