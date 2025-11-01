El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Cementerios

Ignacio Arias

Ignacio Arias

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hoy 1 de noviembre es día de visita a los cementerios (dejo los columbarios aparte) para rendir tributo de recuerdo, reconocimiento y cariño a nuestros ... seres queridos ya fallecidos. Para la mayoría de las personas, el cementerio es un lugar que impone, un lugar tétrico, un lugar al que no se nos ocurriría ir a pasear. Sirva esta columna para disipar esas sensaciones y para ayudar a ver los cementerios desde otra perspectiva más amable. Los cementerios son recintos que aglutinan en su ámbito disciplinas artísticas dignas de ser contempladas y valoradas: la arquitectura y escultura funerarias, la decoración mortuoria, la propia traza de los cementerios, la epigrafía y la botánica funeraria. La cita de hoy sábado, puede convertirse en una ocasión adecuada para disfrutar de esas manifestaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  3. 3

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  4. 4 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  5. 5 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?
  6. 6

    Banduxu, la aldea de las veintisiete tumbas
  7. 7 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  8. 8

    El Poder Judicial teme que a partir de enero los ciudadanos acaben «deambulando» por los juzgados
  9. 9 Dos horas de corte entre León y Asturias de madrugada por el vuelco de un camión
  10. 10

    Afiliados del PP de Gijón presentan una demanda por «irregularidades» en el congreso que eligió a Andrés Ruiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cementerios