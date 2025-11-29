Insolentes, desvergonzados, descarados... cualquier sinónimo nos vale para calificar a quienes se dedican al deporte sanchista de atacar sin piedad y con insultos a aquellos ... jueces que con profesionalidad, independencia, objetividad e imparcialidad, se encargan de juzgar con la neutralidad de un científico las responsabilidades de los ya delincuentes y de los presuntos delincuentes que atenazan el régimen. No es que las decisiones judiciales no se puedan criticar. En absoluto. Pero la critica debe formularse con argumentos y siempre con respeto a la división de poderes.

El régimen ha lanzado a la tropa a proferir todo tipo de improperios contra el Tribunal Supremo, cúspide del Poder Judicial. Se llega a criticar que tres de los miembros de la Sala Segunda hayan dado clase en cursos convocados por el Colegio de Abogados de Madrid, que actuó como acusación en el juicio del Fiscal General. Se olvidan los criticones que se trata de cursos de formación de asistencia obligatoria para los abogados en activo que pretendan inscribirse en el turno de oficio. Y nadie podrá negar que cuanta más calidad tengan esos cursos, más preparación tendrán los abogados que actúen en la defensa de las personas sin recursos.

La vicepresidente segunda del Gobierno, invita a los ciudadanos a manifestarse frente al Tribunal Supremo. La 'nada vestida de Prada' y compradora de bolsos de imitación, se nos muestra como una analfabeta funcional que degrada la vida pública cada vez que abre la boca. Llamar a la algarada frente a los jueces para defender la democracia.es olvidar que la división de poderes es el pilar fundamental sobre el que asiente esa democracia. Es una caricatura, un guiñol, una representación de lo absurdo.

Señora vicepresidenta, no es anómalo adelantar el fallo de una sentencia, lo hace a diario el túnel de lavado de delincuentes socialistas, como llama al Tribunal Constitucional un primer espada de las ondas. Lo que es anómalo es tener en un Gobierno que se autotitula progresista (¿qué coño es ser progresista, se preguntaría Pujol?) a una Vicepresidenta ignorante e indocumentada como usted.

No veo a este personaje llamar a la movilización frente a la investigación absolutamente desquiciada e inquisitorial de la jueza de la Dana en lo que se refiere a Mazón. ¿Qué importa dónde estaba en las distintas secuencias horarias? No estaba donde tenia que estar y por eso se vio obligado a dimitir. Pero no olvidemos que no formaba parte del CECOPI y, por tanto, ninguna responsabilidad penal puede asumir en este caso. Mantener esa investigación encarnizada solo tiene finalidades morbosas más propias de un reality que de un proceso judicial.

Respecto a la Fiscal General , desconfío de ella desde el minuto cero. Que Sánchez esté encantado con ella desacredita cualquier currículo que pueda exhibir. Y que suceda a un delincuente, también.

Ábalos y Koldo, en la cárcel. Como ya adelanté, no tardarán en cantar y, a buen seguro, el cuarto pasajero del Peugeot, seguirá sus pasos.

Para rematar, el techo de gasto, rechazado. Un Gobierno que pierde la mayoría es un Gobierno ilegítimo. En este caso, ilegitimidad no solo de ejercicio sino también de origen porque es un Gobierno edificado sobre la mentira.

La ilegitimidad y la inmoralidad corroen a la sociedad.