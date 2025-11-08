El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nauseas

Ignacio Arias

Ignacio Arias

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

La comparecencia de Sánchez ante la comisión de Investigación del caso Koldo me resultó nauseabunda. Chulesco, evasivo, desmemoriado, faltón, grosero, en fin, al más puro ... estilo Sánchez. Dijo que la Comisión era un circo (se olvidaba que el espectáculo giraba en torno a él y sin querer se convertía en el bufón principal). Mantuvo que la Comisión no era de investigación, sino de difamación, calificándola de poco seria y de buscar el desprestigio más que la verdad. Se olvida Sánchez que el Senado, junto con el Congreso de los Diputados, conforman las Cortes Generales, institución que representa al pueblo español. Degradando al Senado al papel de circo, insulta a todos los españoles a los que por alcance, está llamando payasos en su sentido más peyorativo.

