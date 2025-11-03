El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gaspar Meana

¿Cuánto relato puede soportar una democracia?

En 1968, Guy Debord ya nos advirtió que la política había devenido en espectáculo, y de ahí hemos acabado en el relato, en la representación, en el eslogan y el estereotipo, en el juicio de intención, en la banalidad y el insulto

Ignacio del Valle

Ignacio del Valle

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Qué es un hecho? Según la RAE es una 'cosa que sucede'. En el María Moliner se dice como 'acaecimiento'. En el diccionario Merriam-Webster ... se define como 'un fragmento de información presentado como si tuviera una realidad objetiva'. O sea, algo incontrovertible, como que el agua hidrata o que el mar tiene olas. La salud de toda democracia se basa en los hechos, ergo en la verdad. Cuanta más verdad haya, la democracia será de más calidad. El problema que tenemos ahora es que no hay consenso ni siquiera sobre si la Tierra es redonda. La edición de la fotografía y los vídeos, la IA, la desinformación, todo conspira contra la salud de la democracia. El objetivo de que la información sea lo más neutral e imparcial posible se ve cada vez más fragilizado. Incluso las empresas de verificación de datos se dejan llevar por la ideología y los sesgos, por los intereses. La democracia necesita información fiable para respirar. Esto implica equilibrio, integridad, contexto. A menudo, se trata de en quién depositas tu confianza, a quién prefieres creer: 'El País' o el 'ABC', 'Público' o 'El Confidencial'. Cuando llega a Madrid una amiga de California y quedamos para comer, siempre es fascinante ver los hechos que ella maneja (se declara 'demócrata', y sólo lee 'elDiario.es' y 'El País'), y los hechos que yo manejo, aun mezclando periódicos de derechas y de izquierdas. Son dos Españas diferentes, dos realidades antitéticas. Y esto, Moncloa, lo sabe.

