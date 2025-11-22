Coses vistes

Desque murrió Franco —y un poco primero— tengo vivío bien de coses. Nun sé si ye memoria histórica, pero dame por pensar n'ello. Ando ... cerca los sesenta y, como toles xeneraciones, acabemos de ponte ente un mundu antiguu y unu nuevu. Yo mesmu conocí a mio bisagüela, mamina, que nació pal sieglu diecinueve, y convivo con rapacinos que van ver el ventidós. El sieglu, digo. Y ente ún y otru tengo visto coses como los primeros turistes pa n'Uviéu. Alcuérdome bien; tinía pa doce añinos y en viendo una pareya mochileros alemanes visitando la catedral pensé pa min: «Perdiéronse… ¿qué van ver nesta ciudá si equí nun hai nada?». Porque eso yera lo que pensaba –lo que me facíen pensar– del mio país y del nuestru patrimoniu los que llevaben cuarenta años gobernándonos de verdá.

Nun sé si'l franquismu foi gris. Yo tola vida viví bien, contentu de ver na tele a Rodríguez de la Fuente alvertinos cómo, de nun facer nada, díbemos quedar ensin llobos y, detrás d'ellos, ensín fauna ibérica nin montes nin nada. Y nun-y faltaba razón. Tengo visto, naquelles décades, cómo tolo nuestro s'escaecía: la gaita, la tonada, los ríos, los quesos, los pastores, les paisanes, les casones guapes del muru de Xixón, o de la ría d'Avilés, o de cualquiera de les villes y aldees que diben acabar esbarrumbando porque lo moderno tinía qu'acabar con too ello.

Y poco faltó. Esa ye la nuestra memoria histórica ¿Ú los centollos del cantábricu, los pulpos de pedreru o los nuestros mineros? ¿Ónde quedaron los bables auténticos, esos que diben salvar los partidarios del analfabetismu? Nada, nun traía cuenta protestar por nada porque les coses yeren como yeren: ETA siguía matando, el GRAPO siguía matando, el GAL siguía matando y —diente por diente— aquellos cerca mil muertos asitiaron una transición pacífica y exemplar. Claro que sí, contra Franco vivíemos meyor.

Y non. Canso de tanto enfrentamientu. Esi nun ye'l problema nin la solución ta nel progresu y nos progres. Y a los que llevamos dalgo vivío tócanos aneciar con que lo único que nos salva ye l'apreciu, querer les coses y facer por ello. Odiar nun val pa nada, odiar ye peor qu'un dolor de mueles y nun ye casualidá qu'odiu y odontólogu compartan el mesmu raigañu indoerupéu 'od'. Pa coses como esa val la historia y pa entender que, xuntos, y apreciándonos, va dinos meyor.