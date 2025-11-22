El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Coses vistes

Lo único que nos salva ye l'apreciu, querer les coses y facer por ello. Odiar nun val pa nada

Inaciu Iglesias

Inaciu Iglesias

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Desque murrió Franco —y un poco primero— tengo vivío bien de coses. Nun sé si ye memoria histórica, pero dame por pensar n'ello. Ando ... cerca los sesenta y, como toles xeneraciones, acabemos de ponte ente un mundu antiguu y unu nuevu. Yo mesmu conocí a mio bisagüela, mamina, que nació pal sieglu diecinueve, y convivo con rapacinos que van ver el ventidós. El sieglu, digo. Y ente ún y otru tengo visto coses como los primeros turistes pa n'Uviéu. Alcuérdome bien; tinía pa doce añinos y en viendo una pareya mochileros alemanes visitando la catedral pensé pa min: «Perdiéronse… ¿qué van ver nesta ciudá si equí nun hai nada?». Porque eso yera lo que pensaba –lo que me facíen pensar– del mio país y del nuestru patrimoniu los que llevaben cuarenta años gobernándonos de verdá.

elcomercio Coses vistes