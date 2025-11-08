Politiqueríes

Un añu tardó Mazón en dimitir. Dana mediante, el presidente de la Generalitat acabó el so mandatu con una dimisión en diferíu. ¿Y pa qué? ... Ye un casu namás pero prestamos demasiada atención a los políticos, rezongamos d'ellos y de lo poco que valen, pero siguimos contando que solucionen tolos nuestros problemes. Nunca tan pocos merecieron tanto.

Nesti pequeñu y verde país nuestru tenemos unos mil políticos. P'hacia 800 conceyales, 78 alcaldes, 45 diputaos, 8 conseyeros y un presidente; como digo, mil. ¿Qué tanto d'atención mediática yos damos? Demasiada: tol día falando d'ellos, entrevistándolos, mirando pa lo que dicen... y renegando de lo poco que valen. ¿Y cuántos cocineros tenemos n'Asturies? ¿Y músicos? ¿O escritores? ¿Y atendemos pa ellos?

Nada. Repunamos de la política y hai dalgo infantil n'ello; adolescente si quieren. Claro que la perfección nun existe, en nengún campu. Nos restaurantes, por dicir, hailos que nun-yos presta nengún: que si son caros, nun saben atender, como en casa en nengún sitiu… ¿Nunca repararon que los más repunantes pa comer afuera son los que peor lo train de casa? Pues cola política igual: los que más reburdien de los alministradores públicos peor lleven lo d'ellos. Y ye peligroso, porque renegar de la política, de lo público y de l'alministración nun nos fai meyores demócratas: fainos peores. El discursu conocémoslu: que si hai demasiaos políticos; que si namás hubiere ún robaba menos; que si tol mundu quier paguines; que si los ricos llibren siempre; que si naide dimite… Asina ye'l populismu de dreches: fuera instituciones y dientru militares. Y el d'izquierdes nun ye meyor: moralistes y amigos de condenar tolo qu'otros fain; mal, por supuestu: que si'l cambiu climáticu, la dixitalización –primero yera la globalización– y el 'nun van pasar' de los drechos adquiríos. Y, quitante eso… ¿Ú les propuestes? ¿Nun ven qu'hasta no de Palestina el silenciu ye atronador? ¿Qué entamamos? ¿Un estáu gobernáu por Hamás? Cuando la izquierda dedícase namás qu'a conservar drechos vuélvese conservadora.

Cuidáu col frontismu: Madrid o el Barça; Sánchez o el facheríu; Ayuso o el comunismu; Trump o nun sé qué… Qu'asina andamos: buscando líderes pa lo nuestro y mal a gustu por nun topalos, cuando'l problema ta precisamente ehí, en que nun los precisamos. Suiza nun los tien. Y furrula, como un reló. Y nosotros, si en cuenta andar mirando p'arriba, que cain morcielles, atendiéremos pa lo nuestro díbemos dir enforma meyor.