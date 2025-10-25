El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Con uñes y dientes

Cola autopista'l Güerna tratamos de xusticia, igualdá y sentíu común; y Europa ye la solución. La llei ta de la nuestra parte y contamos coles nuestres instituciones pa que nos defendan

Inaciu Iglesias

Inaciu Iglesias

Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La diplomacia de la fuerza; suena contradictorio pero ye lo qu'hai y contáronnoslo mal: contábemos que'l suañu européu taba ya pa la mano, ... que tol mundu diba copianos pa siguir el nuestru modelu, aburríu, de regulaciones y reglamentos, y que, xuntos, díbemos acabar con toles guerres –mesmo les comerciales– p'arrequexar nel pasáu toles identidaes y la mala tecnoloxía, militar por supuestu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  2. 2 ¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?
  3. 3 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  4. 4

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  5. 5

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  6. 6 El colorido marca la diferencia en el concierto de los Premios Princesa
  7. 7 Una corbata rebelde y un dobladillo descosido: lo que no se vio del Reconquista
  8. 8

    Dieciocho horas en vilo en Gijón por un incendio intencionado en el Monte Areo
  9. 9

    Una pareja afronta dos años de prisión por causar lesiones graves a su bebé al zarandearlo
  10. 10 A prisión por vender hachís a escolares de secundaria en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Con uñes y dientes