Con uñes y dientes
Cola autopista'l Güerna tratamos de xusticia, igualdá y sentíu común; y Europa ye la solución. La llei ta de la nuestra parte y contamos coles nuestres instituciones pa que nos defendan
Gijón
Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00
La diplomacia de la fuerza; suena contradictorio pero ye lo qu'hai y contáronnoslo mal: contábemos que'l suañu européu taba ya pa la mano, ... que tol mundu diba copianos pa siguir el nuestru modelu, aburríu, de regulaciones y reglamentos, y que, xuntos, díbemos acabar con toles guerres –mesmo les comerciales– p'arrequexar nel pasáu toles identidaes y la mala tecnoloxía, militar por supuestu.
Y equí tamos: viviendo nun mundu –multipolar, proclamen– onde lo que más manda ye'l poder. Y cuidáu, porque'l poder, a diferencia del progresu o la prosperidá, ye siempre una ecuación de suma cero: pa que yo tenga más poder, hailu que tien que tener menos. Y esi, como europeos, ye'l nuestru drama: pa que China gane poder, América tien que perdelu, o Rusia; o Europa. ¿Y cuánto más vamos tardar n'entender esto?
La democracia nun ye'l paraisu de la debilidá; nun ye l'ausencia d'orde, normes y lleis: nun ye l'escenariu de la tontería. Ye tolo contrario. Y munchu me repuna tolos vocingleronos qu'anecien oponese a la llibertá y al comerciu dizque 'porque nun quieren que valga la llei de la selva'. Precisamente. De tola vida de dios, la única manera qu'exista llibertá, prosperidá y igualdá ye un sistema claru de lleis, un gobiernu firme que defenda la propiedá y el drechu.
Tenemos qu'empezar entender que, como asturianos, españoles y europeos, a la de negociar, precisamos —más que nunca— usar les dos manes: la mandrecha pa enseñar firmeza y determinación, y la manzorga pa ser a ceder y apautar. Si lo prefieren, puñu de fierru en guante de seda: uñes arreglaes y dientes blancos colos que sonreir, seducir y presumir; pero tamién gatuñar, amenazar y morder. Como cola autopista'l Güerna.
A ver si lo entendemos: la llei ta de la nuestra parte, contamos coles nuestres instituciones pa que nos defendan y tenemos que face-yos entender qu'esto nun va de dreches y izquierdes, nin de ricos y probes, nin de tresporte públco o privao. Equí tratamos de xusticia, igualdá y sentíu común; y Europa ye la solución. Y la democracia ye'l respetu a les minoríes y el problema nun pue ser –como diz nun sé qué ministru– que lo d'esti o aquel peaxe seya o nun seya prioritario pa los asturianos. El problema ye que los asturianos nun somos una prioridá, nin una necesidá, pa nada nin pa naide. Y eso ye lo que tenemos que camudar. Ya.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión