Incendios de sexta generación

Cuando no se han completado los ocho primeros meses del año, ya se puede asegurar que hará falta retrotraerse a 1994 para encontrar una destrucción ... semejante por fuego. Hasta el 5 de agosto se habían quemado 47.000 hectáreas y quince días después, la cifra rondaba los 350.000. España será, probablemente, el estado de la Unión Europea con más superficie calcinada en 2025.

Aunque la mayor extensión de los fuegos tuvo lugar en las provincias de Orense, León y Zamora (75% de la tierra quemada), Asturias no pudo librarse de las llamas. Cuando hubo once incendios simultáneos, que en algunos casos amenazaban a villas y pueblos, el Principado pidió ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a la Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y elevó el grado de emergencia del plan de extinción de incendios al nivel 2. Llegó a haber diecisiete focos activos a la vez, de los que ahora solo quedan tres, Degaña, Genestoso y Somiedo, y dos estabilizados, Ponga y Camarmeña. Hasta ahora las llamas quemaron 5.600 hectáreas de nuestra región.

El presidente del Principado aseguró que, de la experiencia vivida en 2023, cuando llegó a haber 121 fuegos simultáneos en 35 concejos, el Gobierno aprendió que lo principal es proteger los entornos rurales. Barbón decidió, entonces, la creación de una consejería de gestión de emergencias y reservó más recursos para ese fin. En los dos últimos años, los efectivos de emergencias pasaron de 400 a 600 y los ayuntamientos tuvieron más fondos para tomar medidas preventivas, como la refrigeración mediante traídas de agua que se efectuó estos días en Cangas del Narcea y Somiedo.

El Principado está muy satisfecho del funcionamiento del sistema integral de emergencias implantado en Asturias, que fue alabado por Pedro Sánchez en su visita a Degaña; en otras regiones hubo más daños, por carencias en los equipos de extinción y por la multitud de focos que crecieron en poco tiempo por el fuerte viento del sur. Sólo partiendo de esas dos premisas se puede entender que en Asturias se hayan quemado 5.600 hectáreas, mientras que en León ha quedado calcinada una superficie catorce veces mayor. Es manifiestamente mejorable la coordinación; los bomberos y los guardas de Medio Rural señalaron que hasta en las actuaciones compartidas por las administraciones se siguen directrices diversas.

En la lucha contra los fuegos quedó patente la solidaridad con Asturias, no solo de las comunidades autónomas, como Navarra o Castilla-La Mancha, sino de fuera de España, como Grecia o Andorra, enviando medios humanos y materiales. Aun con todo, el incendio de Degaña, el que encierra más peligro, avanzaba hace veinticuatro horas hacia Ibias, empujado por el viento del sur.

El Principado solicitará la declaración de zona catastrófica para las áreas más afectadas por el siniestro. Hay que ser cautos sobre el resultado de la iniciativa. En el incendio de 2023, la tramitación administrativa de zona catastrófica terminó con la concesión de 172.000 euros de ayuda, pese a haberse quemado más de cinco veces de terreno que en esta ocasión.

Todo indica que en unos años se extenderán los llamados incendios de sexta generación, provocados por la aridez de los terrenos y el abandono del monte, que dan paso a fuegos de gran intensidad térmica, muy difíciles de controlar; la única medida eficaz es la prevención. Adrián Barbón pidió en Degaña al presidente del Gobierno que, en la próxima Conferencia de Presidentes, a celebrar antes de que acabe el año en Asturias, incorpore en el orden del día la emergencia climática. Sánchez aceptó la propuesta y en ese foro se abordará el pacto de Estado contra la emergencia climática. Tiempo habrá de debatir sobre esas cuestiones; ahora la única prioridad es apagar los fuegos.