Vacío interior

Isabel Calvo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Algunas veces sentimos un vacío interior que nos inquieta y nos perturba; pero en realidad está lleno de aire, luz y potencial, aunque no siempre ... tengamos ojos ni sensibilidad para percibirlo. Nuestra percepción limitada nos hace llamarlo vacío. Ese hueco aparente nos recuerda lo que necesitamos: afecto, propósito, conexión y autenticidad. No es un defecto; es un espacio vivo que nos invita a mirar hacia adentro.

