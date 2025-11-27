El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las audiciones musicales de Luis Rubio en el Ateneo

Isabel Moro

Isabel Moro

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Más o menos una vez al mes, dependiendo de los espacios disponibles, el ex presidente del Ateneo Jovellanos, Luis Rubio Bardón, organiza audiciones musicales muy ... al gusto de los ateneístas, de lo que da fe el público asistente, en su mayoría ateneístas de siempre que, por otra parte, ya vamos cumpliendo años y por eso disfrutamos de esa música que él recopila de la década de los sesenta/setenta y que luego nos ofrece quitándonos en la escasa hora que dura unos, digamos, treinta años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  5. 5 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  6. 6

    El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año
  7. 7 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  8. 8 Rescatan a un hombre tras caerse en una zona escarpada de La Peñona de Salinas
  9. 9

    Los terrenos de la playa verde de Gijón, aún pendientes del proyecto definitivo, abrirán al público en verano
  10. 10 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las audiciones musicales de Luis Rubio en el Ateneo