Preguntábame una pareya de pelegrinos de pasu camín de Lleón cómo yera posible que na plaza de la catedral d'Uviéu hubiera una estatua dedicada ... a Ana Ozores. La respuesta mía yera cenciella: porque los vecinos d'esa ciudá nun lleeron 'La Regenta'. Ye más: porque los conceyales de la época qu'aprobaron que se colocara la estatua tampoco abrieran esi llibru pa nada.

Nun ye nenguna mentira. Tocóme de cerca aquella hestoria. Naide comentó nada d'aquella de que la moza de la estatua yera la protagonista d'una novela magnífica que fala d'una ciudá dominada por un círculu estrechu de families aristocrátiques mui veníes a menos, clérigos influyentes dedicaos a otros menesteres que nun fueran la ilesia y funcionarios acomodaos encantaos de selo. Clarín retrata con minuciosidá los sos xestos, conversaciones, ceremonies, pero failo impregnándolos d'una sutil ironía que los ridiculiza. La nobleza local, por exemplu, muéstrase como un grupu decadente, aferráu a títulos vacios y a l'apariencia d'un poder y un status que yá nun posee. El sarcasmu del narrador fíltrase nes descripciones de los sos banquetes, tertulies y vezos de folganza, siempre presidíos pola vanidá y la superficialidá.

Dafecho incisiva ye la sátira escontra'l cleru –y recuérdese que la estatua d'Ana Ozores tá asitiada frente a la catedral, lo que nun dexa de paecer una última broma de Clarín–. El Maxistral, Fermín de Pas, encarna l'ambición antroxada de celu relixosu. Pero, Clarín nun se llimita a él: el conxuntu de los eclesiásticos apaez marcáu pol arribismu, la rutina y el cálculu políticu. La relixón, nesti contestu, pierde'l so sentíu trescendente pa convertise nuna ferramienta de control social, lo que pon de relieve la crítica anticlerical del autor. Tá falando de finales del sieglu XIX, pero agora mesmo naide podría dicir que nun lo tuviera faciendo de la corte de los milagros alredor de Jesús Sanz Montes, comisariu de la secta Lumen Dei y obispu del llugar. Como nadie podría dicir que nun tuviera falando de l'actual corporación o del presente gobiernu autonómicu.

Tampoco nel llibru escapen de la burlla los sectores populares. Alredor d'escenes corales, Clarín muestra como les faladuríes, los llevantos y la maledicencia cuerren per Vetusta más aína que les campanes marquen el tiempu. La marmuración ye un elementu corrosivu qu'alimenta la hipocresía colectiva y contribúi al aislamientu d'Ana Ozores, víctima propiciatoria d'un entornu hostil. La soledá de la so estatua nel medio d'esi mesmu entornu paez reflexalo. La so cara de pena antigua ye dafecho actual.

'La Regenta' sigue siendo un llibru mui recomendable. La nuestra profesora de literatura nel institutu, Carmen Castañón, recomendábanosla con procuru. Al final la so reflexón yera mui asemeyada a la nuestra: Vetusta nun cambió gran cosa.