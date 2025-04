Rosquillas

Comenta Compartir

Quienes en los 70 éramos unos 'pringaos', en 2025 seríamos unos 'incel', acrónimo de la expresión inglesa 'involuntary celibate' (célibe involuntario), o sea, que te ... gustan mucho las chicas, pero no te hacen ni caso. Una serie de televisión que ha gustado mucho, 'Adolescencia', ha puesto de moda lo de 'incel' y nos ha convencido de que algo tan antiguo como el mundo, que un adolescente no tenga éxito con las chicas, no es ley de vida, sino trauma, problema y preocupación.

¿Quién no se ha sentido un 'pringao', un panoli, un primo, un cándido, un primavera a los 15 años? ¿Quién no ha padecido la humillación de no comerse una rosca en la adolescencia? En las fiestas madrileñas de San Isidro, la manera de invitar a bailar a una chica era ofrecerle una rosquilla. Si la aceptaba, él y ella bailaban y se comían juntos la rosca. Si la rechazaba, no había ligue y te comías tú solito la rosquilla. En las discotecas, era parecido: tras la música animada o tiempo del cortejo, llegaban las lentas, que era cuando le pedías a ella bailar y, normalmente, se negaba porque ya entonces funcionaba la regla del 80/20: el 80 % de las mujeres se sentían atraídas por el 20% de hombres y tú nunca estabas en ese 20. En 2025 redes socies más sencillo descubrir que eres solo un 'amigui pagafantas'. Basta con asomarse a Tinder, OkCupid o Badoo para darse cuenta de que rechazan tu rosca, pero en lugar de resignarte y esperar tiempos mejores, te sientes 'incel', te frustras tremendamente, culpas al feminismo, abrazas la misoginia y el machismo, te ciscas en todo lo woke y los hay que recurren a la violencia. Las redes sociales tienen su gracia, pero era menos peligrosa la rosquilla... y más nutritiva.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Redes sociales