El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Y se cerró el círculo

Jaime Clemente Hevia

Jaime Clemente Hevia

Oviedo

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:33

Hay un fin de semana a lo largo del año que marca el devenir del resto. El primer partido que juega cualquier equipo de fútbol ... en su estadio para dar inicio a la temporada lleva consigo una serie de ritos que, dependiendo del resultado del partido, podrán cambiar dentro de dos semanas o seguir siendo los mismos. Seguramente, en la cabeza de los no futboleros parezcamos auténticos descerebrados, pero la realidad es que la superstición volverá a guiar la vida de muchos aficionados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  4. 4 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  5. 5 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  6. 6 Daniel Luna no jugará en el Sporting
  7. 7

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  8. 8

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  9. 9 Mbappé acaba con la ilusión azul
  10. 10 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Y se cerró el círculo