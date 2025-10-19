Egos y excentricidades

Ahora mismo no me importa lo deportivo porque pienso que podremos salvarnos. No por la confianza que tengo en un entrenador que no me parece ... digno de trabajar en el Real Oviedo, sino porque puede haber tres equipos peores que nosotros. Habrá quien me llame iluso, optimista o gilipollas, pero abrazaré con gusto sus desprecios. Creí en la salvación de este equipo cuando parecía imposible y compañeros de clase se reían de los cuatro que nos vestíamos con la camiseta del Real Oviedo, como para no creer ahora que estamos en Primera.

Avisé desde el principio que la falta de gol acabaría siendo la razón de nuestros problemas y que alguien tendría que haber salido a explicar por qué se invirtió tan poco en la plantilla. Muchos oviedistas me llamaban loco y se reían, pero el tiempo, que es el mejor juez porque nunca se equivoca, parece que ha dictado sentencia. Aunque la gran sorpresa ha sido la oposición, la ambición desmedida y la falta de transparencia de la directiva. No quiero volver a una rueda de prensa donde demostramos que comunicativamente seguimos en Tercera, pero espero que las facultades en la que se impartan materias de este calibre y en los másteres de alta dirección tomen de ejemplo al Real Oviedo de como NO gestionar una crisis. Primero porque lo tenían muy fácil, salir pidiendo perdón y llamar a la afición a apoyar al equipo. Segundo porque cuando tu ego no te permite ver los errores cometes tropiezos mayores.

En manos de la directa está hacer autocrítica y disculparse para que todo vuelva a ser como antes. Porque si no hay intención de cambiar y se va a perseguir y a cuestionar a los oviedistas que critican las decisiones todo acabara saltando por los aires y nos desviaremos del objetivo que nos une. Hasta ahora todo era un camino de rosas, pero esta afición está acostumbrada a pelear contra quien haga falta por defender la dignidad y los valores de su escudo. Por encima del Real Oviedo no hay jugadores, directivas ni grupos internacionales. Hacer una guerra personal sería equivocarse, pero después de las declaraciones de Nacho Vidal hablando de nerviosísimo por Europa y que Carrión siga sin disculparse uno empieza a pensar que les gusta reírse y aprovecharse de una afición que dedica su vida a unos colores.