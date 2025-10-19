El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Egos y excentricidades

Jaime Clemente Hevia

Jaime Clemente Hevia

Oviedo

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:15

Ahora mismo no me importa lo deportivo porque pienso que podremos salvarnos. No por la confianza que tengo en un entrenador que no me parece ... digno de trabajar en el Real Oviedo, sino porque puede haber tres equipos peores que nosotros. Habrá quien me llame iluso, optimista o gilipollas, pero abrazaré con gusto sus desprecios. Creí en la salvación de este equipo cuando parecía imposible y compañeros de clase se reían de los cuatro que nos vestíamos con la camiseta del Real Oviedo, como para no creer ahora que estamos en Primera.

