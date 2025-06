Memoria y dignidad

Comenta Compartir

Todavía no he sido capaz de asimilar que hemos vuelto a Primera. No sé cuánto tiempo necesitaré, pero tampoco me importa. Se ha escrito la ... última página en la historia del calvario del oviedismo y, al mismo tiempo, se ha escrito la primera de una nueva era. Quizá no tenga sentido volver a cantar el himno de Melendi y toda la épica y la estética que nos ha acompañado durante estos años haya que mudarla por una nueva. Supongo que de eso se encargará el tiempo. O eso pensaba la madrugada del sábado mientras miraba en silencio como disfrutaba la gente a mi alrededor. Llantos, sonrisas, abrazos y besos llenos de alegría y euforia. La vida abriéndose camino ante unos ojos irritados de tantas lágrimas que no daban crédito de lo que estaban viviendo.

Pero, la tarde del domingo, mientras la afición abucheaba a Canteli por haber apoyado al ACF, me di cuenta de que cada uno de los símbolos de todos estos años son imprescindibles e innegociables. Porque este nuevo mundo en el que nos adentramos las generaciones que nunca vimos al Oviedo en Primera, es importante que sea una continuación de todos estos años de lucha y de sacrificio. Y, para ello, es necesario transmitir el oviedismo de los más de veinte años de sufrimiento a los recién llegados, que son muchos, como hicieron los mayores en su momento con nosotros cuando llegamos en la época del barro. Por eso nunca se puede dejar de cantar el Volveremos. Por eso no puede caer en el olvido quien apoyó al ACF y que jugadores denunciaron al club. Todos y cada uno de ellos harán como que no pasó nada y cuando les pregunten su respuesta será que pasó hace mucho tiempo. Pero si hubiera sido por ellos el Real Oviedo quizás hubiera desaparecido o hubiera sido sustituido por el engendro. La afición ha demostrado ante el ayuntamiento que la dignidad sigue más intacta que nunca, y que el oviedismo tiene memoria. Honremos a todos los que nos han dejado a lo largo de este camino transmitiendo el legado del oviedismo sin saltos temporales ni medias tintas. Y que pase rápido el verano para que disfrutemos viéndolo jugar en Primera. Ese lugar al que muchos pensaban que nunca regresaríamos y otros deseaban que fuera un sueño imposible para un equipo que intentaron destruir en Tercera.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Real Oviedo