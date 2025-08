Niños y más niños

Comenta Compartir

Recordaba Pedro que hacía 22 años que el Real Oviedo había jugado contra el Mosconia. En aquel encuentro conseguimos llevarnos tres puntos más que ... vitales por todo lo que rodeaba al club. Si no me falla la memoria, ganamos 0-3. Por suerte, el barro de aquellos años se ha convertido en la base de un pilar que se fue moldeando con el paso del tiempo y cuyos días no se han olvidado. Pocos méritos se pueden tener en esta vida más importantes que el de saber que no abandonaste cuando todos lo hacían. Pocos valores brillan tanto como la lealtad que nos unía y que ha tenido como resultado un campo plagado de niños que, al finalizar el encuentro, invadieron el césped para conseguir una foto, un autógrafo o un abrazo de sus ídolos. Siempre consiguen sacarme una sonrisa porque, cuando tenía su edad, éramos cuatro los que llevábamos el escudo del Real Oviedo.

Es bonito pensar que el esfuerzo y el sacrificio de los aficionados, aunque después llegaran grupos empresariales a capitanear el barco, ha tenido sus frutos. Me ha gustado ver a jóvenes y adultos pegados a pie de campo animando a sus futbolistas, sacando el entrenador que llevan dentro para darles algún consejo e incluso aprovechando un saque de banda para intentar apalabrar la camiseta al final del encuentro. Un fútbol que muchos idolatran desde el desconocimiento del dolor y el miedo que se pasa cuando no sabes si tu equipo va a poder salir a competir o a conseguir sobrevivir a su estado económico. Y que es muy fácil de elogiar desde la comodidad y la tranquilidad del que sabe que nunca va a tener que vivirlo. Les costó a los nuestros sentirse cómodos en el terreno de juego. Aproximadamente, veinticinco minutos hasta que Ovi empezó a pedir sin descanso el balón y a hacer jugar a sus compañeros. También lo intentaba Borja, pero con menos acierto. Los guajes del Vetusta cumplieron su cometido. El gol de Rondón tranquilizó un poco el encuentro y los cambios de la segunda parte, donde Hassan volvió a mostrar su desequilibrio, hicieron ganar superioridad a los azules que se marcharon para casa con la victoria en el bolsillo. Quedan dos partidos amistosos antes de que llegue la primera jornada de La Liga y, si todo va según lo previsto, la llegada de incorporaciones a lo largo de la semana puede darnos una idea del verdadero potencial del Real Oviedo para esta temporada.

