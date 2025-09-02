El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ojalá salga bien

Jaime Clemente Hevia

Jaime Clemente Hevia

Oviedo

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:11

Es cierto que el Grupo Pachuca es uno de los grandes responsables de la vuelta del Real Oviedo a Primera División. Jesús Martínez y su ... equipo de asesores como Rafael Monge capitanearon la nave desde México mientras Martín Peláez rodeado de profesionales como Agustín Lleida y Roberto Suarez, entre otros, bregaban en territorio nacional por el ansiado ascenso. Un equipo de trabajo que consiguió un objetivo que incluso, a lo largo de estos 24 años, algún aficionado llegó a dar por imposible. Junto a Arturo Elías consiguieron el regreso de Santiago Cazorla y adquirieron el resto de los jugadores que nos devolvieron a la élite del fútbol.

