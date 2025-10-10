El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ni orgullo, ni valor, ni garra

Jaime Clemente Hevia

Jaime Clemente Hevia

Oviedo

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:53

Es cierto que desde el odio y el rencor no se puede vivir, pero en un mundo donde parece que nadie tiene memoria es más ... fácil hacerlo. Recuerdo las declaraciones de Martín Peláez donde entendía las aspiraciones de Carrión para entrenar en Primera, pero recalcaba que las formas lo habían cambiado todo. Martín fue un señor educado y a la altura de su cargo al desearle suerte en su futuro, porque bajarse al barro con declaraciones añadiendo más leña al fuego hubieran sido un error. Un poco más directas fueron las redes sociales del club, donde publicaron la siguiente frase: Nuestro escudo por encima de todo.

