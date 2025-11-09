Es cosa de familia

La semana pasada pude ver un hecho que me llamó la atención, aunque no era nada nuevo: Paseando por el Muro pude ver un grupo ... de chavales, de 13 o 14, que estaban sentados en el respaldo de un banco con los pies donde se deberían sentar, con móvil en la mano, comiendo pipas y tirándolas al suelo. Dos señoras que pasaban por allí, les llamaron la atención por la forma de sentarse y por manchar el suelo y lo más sencillo que tuvieron que escuchar las dos señoras fue «hacemos lo que nos da la gana», y otras frases de peor gusto. No sé si en su casa podrán hacer lo mismo; no sé si cuando están en el salón se sientan en el respaldo del sofá, con los pies en el asiento y tiran las pipas al suelo, en la alfombra. Es posible que sea así, que sus padres se lo hayan enseñado así, o que se lo permitan, pero no me parece correcto.

También me extrañó otro hecho que presencié un domingo de septiembre en la iglesia de los Capuchinos. A mediodía hacía calor, y una pareja salía de la iglesia, él con una camiseta tipo de baloncesto y con chanclas; ella con una blusa playera y chanclas. Creo que si les dijese algo me dirían lo mismo que los chicos del muro: «nosotros venimos a la iglesia como nos da la gana».

Es posible que sea así, pero hay unas normas de cortesía, de educación, de urbanidad, que nos dicen cómo debemos vestir en cada momento y en cada circunstancia. Creo que si esta pareja fuese a un concierto en el Jovellanos o a una boda en la iglesia de San Pedro, no irían en camiseta y chanclas. En cada momento o situación podemos llevar la ropa más adecuada.

Es frecuente y ya estamos acostumbrados, pero no por eso tenemos que decir que está bien. Hace tiempo, en la escuela se estudiaban las normas de comportamiento y de urbanidad, ahora en la escuela estudian otras cosas, también muy importantes, pero el comportamiento, la educación y la urbanidad la tienen que poner los padres en casa desde pequeños. Cuando el árbol está torcido, ya tiene mala solución.