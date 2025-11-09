El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Es cosa de familia

Javier Vilumbrales

Javier Vilumbrales

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La semana pasada pude ver un hecho que me llamó la atención, aunque no era nada nuevo: Paseando por el Muro pude ver un grupo ... de chavales, de 13 o 14, que estaban sentados en el respaldo de un banco con los pies donde se deberían sentar, con móvil en la mano, comiendo pipas y tirándolas al suelo. Dos señoras que pasaban por allí, les llamaron la atención por la forma de sentarse y por manchar el suelo y lo más sencillo que tuvieron que escuchar las dos señoras fue «hacemos lo que nos da la gana», y otras frases de peor gusto. No sé si en su casa podrán hacer lo mismo; no sé si cuando están en el salón se sientan en el respaldo del sofá, con los pies en el asiento y tiran las pipas al suelo, en la alfombra. Es posible que sea así, que sus padres se lo hayan enseñado así, o que se lo permitan, pero no me parece correcto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  2. 2 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  3. 3

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  4. 4 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  5. 5 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  6. 6

    Pasionaria vuelve a Asturias
  7. 7 Entre fuertes corrientes y cataratas: complicado rescate a dos espeleólogos atrapados en una cueva de los Picos de Europa
  8. 8

    «Si fuera alcalde iluminaría todos los monumentos»
  9. 9

    El Principado, a la UE: «Es un error de bulto» creer que ya hay trenes a 200 por hora
  10. 10 Muere Jesús Bernal, el atleta gallego que corrió 2.500 pruebas por todo el país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Es cosa de familia