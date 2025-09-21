El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Rubencio

Gene hackman y el guion de los cuidados

Vamos entendiendo la importancia de preservar el derecho a decidir si aceptamos o no un tratamiento médico en situaciones en las que no podemos expresar nuestra opinión

Javier Yanguas Lezaun

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:01

Se acuerdan del actor Gene Hackman? Quizá evocarán 'Sin perdón' junto a Clint Eastwood o 'La conversación', dirigida por Francis Ford Coppola. Tal vez recuerden ... a aquel rudo agente del FBI de 'Arde Misisipi' o el 'Superman' de 1978 en el que interpretaba al malvado Lex Luthor que conseguía volver vulnerable al héroe mostrándole kriptonita. Hackman falleció hace siete meses, a los 95 años. Padecía alzhéimer y vivía con su esposa, Betsy Arakawa, pianista de 65, su única y principal cuidadora. Sus cuerpos, en avanzado estado de descomposición, fueron hallados en su domicilio el 26 de febrero. Según la investigación sobre sus muertes, ella murió debido a una infección por hantavirus –un germen que se trasmite por contacto con roedores–, pero los datos del marcapasos de su marido sugieren que él siguió con vida seis días más en su casa junto al cadáver de su esposa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  4. 4

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos
  5. 5

    Cazas de la OTAN sobrevuelan Polonia para evitar más incursiones de drones rusos
  6. 6 Omar Montes se alza como el plato fuerte de la noche en Oviedo
  7. 7 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  8. 8

    Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Escucho un tono al que soy alérgico»
  9. 9 María Pérez, cuatro veces campeona mundial
  10. 10 Almería 2 - 1 Sporting de Gijón | El árbitro desquicia al Sporting en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gene hackman y el guion de los cuidados

Gene hackman y el guion de los cuidados