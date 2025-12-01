El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Muerte a pedradas

José Busto

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Mientras nos quejamos de que el WiFi va lento o la cobertura de los bares es un desastre, hay países donde ser mujer y querer ... leer es un acto revolucionario castigado con la muerte a pedradas. Somos polillas hipnotizadas por una bombilla digital que ni siquiera calienta. Hemos perdido la guerra por nuestra atención. Sonreímos alelados cuando llega una notificación, flipamos mucho con el último escándalo de nuestro friki favorito, nos indignamos como cafres cuando alguien piensa distinto o nos entran los sudores de la muerte si no opinamos en redes sobre el último disco de Rosalía.

