Gaspar Meana

Descarrila el Estado

Ante grandes siniestros, el mando tiene que estar unificado, no transferir las competencias de la dirección de catástrofes a las autonomías, porque el Estado es quien tiene que asumir la responsabilidad, amarrar el timón y fijar el rumbo

José Carlos Rivera Fernández

José Carlos Rivera Fernández

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:47

No sé si los lectores conocen la teoría falsacionista del filósofo de la ciencia, Karl R. Popper (1902-1994). Sostiene el autor de 'La sociedad ... abierta y sus enemigos' que las construcciones teóricas de cualquier ámbito, ya sean teorías científicas, políticas, sociales, jurídicas, o de cualquier otra índole, se revalidan cuando se contrastan con la realidad. Así pues, la validez de teorías e hipótesis enunciadas estriba en que sean falsables, es decir, podemos rechazarlas cuando no nos sirven para explicar los hechos, predecir determinados acontecimientos y poder manejar la realidad. Llevar a cabo la falsación es difícil cuando choca contra poderosos intereses políticos que se aferran dogmáticamente a no modificar algún marco teórico. Tal es el caso (valga el símil) del texto constructo-teórico de la Constitución Española de 1978.

