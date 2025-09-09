El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hipnocracia

José Carlos Rivera Fernández

José Carlos Rivera Fernández

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Un amigo, que está al corriente de que estoy escribiendo un libro sobre la dictadura digital, me recomendó leer al poco de publicarse Hipnocracia. Lo ... firmaba el supuesto filósofo hongkonés, Jianwei Xun. Digo. «Supuesto» porque, después de comprarlo, me enteré que dicho autor no existe y su identidad es falsa. En realidad, quien escribió el libro fue el italiano Andrea Colamedici, coautor del mismo, junto dos herramientas de Inteligencia Artificial (IA): ChatGPT y Claude. Colamedici es fundador de Tlon Editorial, creador del Festival de Filosofía de la Trienal de Milán y profesor del curso de Inteligencia Artificial para Líderes en la 24ORE Business School. El autor no advirtió de las peculiares circunstancias que rodearon la creación del libro, incumpliendo la ley de la UE sobre IA. El caso representa propiamente lo que puede ocurrir a partir de ahora con las obras artísticas: que, en vez de ser hechas por humanos, pueden ser subproductos de IAs. Llegará el momento en que no seamos capaces de distinguir, a menos que aparezca en el etiquetado, quién ha sido el autor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  2. 2 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  3. 3 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  4. 4 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  5. 5 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  6. 6

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  7. 7 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  8. 8 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  9. 9 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  10. 10

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hipnocracia

Hipnocracia