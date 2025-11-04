El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nuevos eurekas

Debemos reivindicar el acceso sencillo al conocimiento, que no puede ser un bien de club al que solo pueden acceder determinadas élites

José Carlos Rivera Fernández

José Carlos Rivera Fernández

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Me gusta husmear los nuevos descubrimientos e investigaciones llevadas a cabo, tanto en las secciones y suplementos de los periódicos como en las revistas científicas ... a las que puedo acceder. Cuando encuentro algún hallazgo que considero interesante recuerdo aquella carta que Einstein escribió en 1944 a Robert Thornton, en la que describía metafóricamente a las personas científicas hiperespecializadas en sus respectivas disciplinas y afirmaba: «La mayoría de los científicos al rechazar la posibilidad de considerar su tarea desde otro ángulo se encierran en los límites de sus respectivas disciplinas: personas que vieron miles de árboles, pero que jamás han visto un bosque». En otras palabras, sólo las personas que posean una considerable cultura podrán ofrecer una visión holística de las cosas. Y continúa Einstein: «El conocimiento del trasfondo histórico y filosófico proporciona independencia con respecto a los prejuicios de su generación (…) esa es la marca de distinción entre un especialista y un buscador de la verdad». En realidad, descubrir algo no es tanto ver lo que antes nadie ha visto, sino tener la capacidad de lanzar hipótesis arriesgadas que nos permitan pensar de manera distinta lo que otros perciben.

