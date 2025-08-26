Cosas del verano

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ahora que estoy plácidamente jubilado echo de menos con cierta nostalgia esa sensación de satisfacción que me invadía al llegar esta estación, que me permitía dedicarme de lleno a dos de mis mayores placeres: la lectura y la escritura

José Carlos Rivera Fernández

Martes, 26 de agosto 2025, 18:56

Estamos en verano y muchos de ustedes disfrutan de las anheladas y merecidas vacaciones. Si éstas coinciden con tiempo agradable, entonces mejoran el humor, el ... amor, el erotismo, la creatividad, la sociabilidad e incluso la autoestima de las personas; no diré que también incrementan la felicidad, porque como sostiene Žižek: «Lo que nos hace felices es no alcanzar lo que deseamos, sino soñarlo. Si quieres mantenerte feliz, solo tienes que seguir siendo estúpido». Ahora que estoy plácidamente jubilado echo de menos con cierta nostalgia esa sensación de satisfacción que me invadía cuando llegaba el verano, que me permitía dedicarme de lleno a dos de mis mayores placeres: la lectura y la escritura. Trasnochar aporreando las teclas del ordenador o sentado apaciblemente frente a un libro porque al día siguiente no madrugaba. Y si me encontraba en el campo podía prestar oídos al canto y al silencio del grillo que introduce secuencias armónicas de tiempo en las noches estrelladas.

