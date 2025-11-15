El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Marcha atrás

José Manuel Balbuena

José Manuel Balbuena

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Seamos sinceros: a nadie le gusta tener al lado determinados servicios sociales. Esto es, padecer los efectos colaterales que genera está atención humanitaria. Bien lo ... sabemos en el barrio de Laviada ya que, desde 1995, fecha en la que se trasladó el Albergue Covadonga a la calle Diario El Comercio, los venimos sufriendo. Hablo de cosas como parques colonizados por los sintecho (ahuyentando al resto de usuarios), peleas entre ellos (incluso con muertes) o el tránsito errático de personas de un lado para otro (con sus enseres y demás parafernalia). Sin ir más lejos, el aparcamiento que está enfrente del albergue es el más disuasorio del mundo: nadie estaciona allí su vehículo. Por eso, entiendo que los vecinos de El Natahoyo se opongan a su traslado, eso sí, provisional, al Hogar de San José. Literalmente dicen que no quieren convertirse en «otro Laviada», como forma de comparación odiosa. El pasado lunes, nuestra alcaldesa, Carmen Moriyón, sufrió un escrache en toda regla. Fue insultada y perseguida por un grupo de vecinos, contrarios a la llegada de este equipamiento. Pues bien, ha vuelto a suceder lo mismo que en 2011: el Ayuntamiento da marcha atrás en su decisión. Quiere buscar una solución de consenso que no genere crispación. Pregunto, ¿qué barrio de Gijón se ofrece voluntario a acoger este servicio social? Si su traslado provisional no es a El Natahoyo, como estaba previsto, ¿dónde va a ser bien recibido? Mientras tanto, por lo visto, en Laviada seguiremos siendo los únicos que sufrimos en silencio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»
  2. 2 Le requisan el perro a un hombre que estaba drogado en Gijón
  3. 3 El personal del SAMU, en pie de guerra por un nuevo sistema de llamadas que «retrasa nuestra respuesta» a las emergencias
  4. 4 La Guardia Civil investiga los robos en cuatro casas de La Camocha
  5. 5 La gripe aviar golpea la producción en Asturias: «El mayor problema no es el confinamiento, sino el miedo de la gente de consumir carne de pollo»
  6. 6

    El Albergue Covadonga rechaza la «criminalización de las personas sin hogar»
  7. 7

    Asturmadi inaugura la mayor ampliación de su historia con ambición de futuro en Avilés
  8. 8

    Aplausos del sector turístico y empresarial al concurso de nuevas rutas aéreas en Asturias
  9. 9 El kilo de angula, a cinco mil euros
  10. 10

    La inflación alcanza su nivel más alto en 16 meses con el precio de los huevos disparado un 22% este año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Marcha atrás