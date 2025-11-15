Comenta Compartir

Seamos sinceros: a nadie le gusta tener al lado determinados servicios sociales. Esto es, padecer los efectos colaterales que genera está atención humanitaria. Bien lo ... sabemos en el barrio de Laviada ya que, desde 1995, fecha en la que se trasladó el Albergue Covadonga a la calle Diario El Comercio, los venimos sufriendo. Hablo de cosas como parques colonizados por los sintecho (ahuyentando al resto de usuarios), peleas entre ellos (incluso con muertes) o el tránsito errático de personas de un lado para otro (con sus enseres y demás parafernalia). Sin ir más lejos, el aparcamiento que está enfrente del albergue es el más disuasorio del mundo: nadie estaciona allí su vehículo. Por eso, entiendo que los vecinos de El Natahoyo se opongan a su traslado, eso sí, provisional, al Hogar de San José. Literalmente dicen que no quieren convertirse en «otro Laviada», como forma de comparación odiosa. El pasado lunes, nuestra alcaldesa, Carmen Moriyón, sufrió un escrache en toda regla. Fue insultada y perseguida por un grupo de vecinos, contrarios a la llegada de este equipamiento. Pues bien, ha vuelto a suceder lo mismo que en 2011: el Ayuntamiento da marcha atrás en su decisión. Quiere buscar una solución de consenso que no genere crispación. Pregunto, ¿qué barrio de Gijón se ofrece voluntario a acoger este servicio social? Si su traslado provisional no es a El Natahoyo, como estaba previsto, ¿dónde va a ser bien recibido? Mientras tanto, por lo visto, en Laviada seguiremos siendo los únicos que sufrimos en silencio.

