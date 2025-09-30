El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Lo que asoma

José Marcelino García

José Marcelino García

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:55

El verano con aquel africano y sofocante calor de abencerrajes ha quedado chapado, y el personal vuelve a rearmarse de rutinas. Y esto que asoma ( ... que ya asoma) es octubre. Retorna la peña y llegan los del Congreso con sus alaridos y su cháchara; con sus berreas y sus cuernazos: La radio canta, la tele grita, la Iglesia bufa, la calle pita, el Sporting se desfonda a lo tonto y a lo bobo; o sea, que el otoño asoma con voracidad canina y en cuanto amanezca un día despejado también el virus de la gripe presentará batalla. Ante esto, uno empieza a ser algo así como un perro callejero perdido por la ciudad. En todo caso, es la 'Sonata de Otoño' de Valle Inclán que nos invita a la penumbra/oscuridad del otoño; a salir a la noche pacifica, a sus caminos bucólicos de oro y bronce donde, en nuestro caso, están los pomares, las tierras de maíz, los fabares asturianos. Aunque es cierto que aquí, entre las hojas bronce y oro crecen, como las setas, los impuestos casi confiscatorios con los que se pagan palacios, prebendas, caravanas interminables de coches con sus choferes, un número creciente de funcionarios, los gastos suntuosos más absurdos y las subvenciones más peregrinas mientras la nación se come así misma. Y es cierto aquello que un escritor del 98, cuyo nombre no recuerdo, dijo: «En España los toreros y las putas saben llevar el halo de la popularidad con más decoro y mejor aire que los políticos». Bien, continúo un poco más. Y es que por Oriente siguen los tambores de guerra que nunca han dejado de tocar. La Biblia y el Corán están con sus catecismos de sangre en un nuevo Vietnam. Por mi parte, y lo digo sin marcar paquete, pero con firmeza, que muchos políticos se pueden quedar sin red como Pinito del Oro. Algunos tienen voz de calabaza sonora. Y claro, vamos a presenciar ajuste de cuentas. Yo, por mi parte, que quieren que le diga: me niego a todo, y me voy hasta Deva a pasear bajo los robles centenarios y a escuchar, en el silencio, el canto del Raitán sobre la rama de un laurel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  3. 3 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  4. 4 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  5. 5 Preocupación en Laviada, en Gijón, por el mal estado de un edificio pendiente de rehabilitación
  6. 6 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  7. 7 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  8. 8 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  9. 9 Gijón se prepara para reabrir la playa de San Lorenzo a los perros
  10. 10 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lo que asoma