Lo que asoma

Comenta Compartir

El verano con aquel africano y sofocante calor de abencerrajes ha quedado chapado, y el personal vuelve a rearmarse de rutinas. Y esto que asoma ( ... que ya asoma) es octubre. Retorna la peña y llegan los del Congreso con sus alaridos y su cháchara; con sus berreas y sus cuernazos: La radio canta, la tele grita, la Iglesia bufa, la calle pita, el Sporting se desfonda a lo tonto y a lo bobo; o sea, que el otoño asoma con voracidad canina y en cuanto amanezca un día despejado también el virus de la gripe presentará batalla. Ante esto, uno empieza a ser algo así como un perro callejero perdido por la ciudad. En todo caso, es la 'Sonata de Otoño' de Valle Inclán que nos invita a la penumbra/oscuridad del otoño; a salir a la noche pacifica, a sus caminos bucólicos de oro y bronce donde, en nuestro caso, están los pomares, las tierras de maíz, los fabares asturianos. Aunque es cierto que aquí, entre las hojas bronce y oro crecen, como las setas, los impuestos casi confiscatorios con los que se pagan palacios, prebendas, caravanas interminables de coches con sus choferes, un número creciente de funcionarios, los gastos suntuosos más absurdos y las subvenciones más peregrinas mientras la nación se come así misma. Y es cierto aquello que un escritor del 98, cuyo nombre no recuerdo, dijo: «En España los toreros y las putas saben llevar el halo de la popularidad con más decoro y mejor aire que los políticos». Bien, continúo un poco más. Y es que por Oriente siguen los tambores de guerra que nunca han dejado de tocar. La Biblia y el Corán están con sus catecismos de sangre en un nuevo Vietnam. Por mi parte, y lo digo sin marcar paquete, pero con firmeza, que muchos políticos se pueden quedar sin red como Pinito del Oro. Algunos tienen voz de calabaza sonora. Y claro, vamos a presenciar ajuste de cuentas. Yo, por mi parte, que quieren que le diga: me niego a todo, y me voy hasta Deva a pasear bajo los robles centenarios y a escuchar, en el silencio, el canto del Raitán sobre la rama de un laurel.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión