De cómo humanizar una avenida

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Me decía yo estos días después de leer con detenimiento toda la información que se viene dando en El COMERCIO sobre el llamado 'Proyecto para ... la viabilidad de la alternativa al vial de Jove', que el pensamiento del llamado eterno retorno, la voluntad de querer y no poder, el hablar con buenas palabras, cultivar buenos pensamientos…, todo eso es doctrina propia del Zaratrusismo, o, si ustedes lo prefieren, del lenguaje Kafkiano. Y es que así, en esos términos, con un leguaje sumido en una especie de bruma, ha hablado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo. Un lenguaje con el que pretende explicar cómo debe y tiene que ser humanizada (humanizar, dice) una avenida gijonesa por la que pasan, en tránsito diario, cientos de camiones de carga y descarga. Miren sino la parla que ha empleado el señor consejero: «Desistimiento de la licitación», «interlocución con el Ministerio de Transportes», «la validación clave en la humanización», «las afecciones en la EMA», «el ensamblaje de todas las piezas», «la subsanación de la tramitación ambiental…». O sea, un lenguaje críptico, ambiguo, recalentado e inquietante con el que todos ustedes, o sea, los ciudadanos afectados por el problema, pueden darse (y perdonen la expresión) por jodíos…, ya que el señor consejero parece haber escogido algo así como la tercera vía (no la de La Calzada, sino la de Santo Tomás de Aquino en su Summa Teológica) para explicar el cómo se debe humanizar una avenida por la que pasa una marabunta rugiente de camiones pesados enloqueciendo, contaminado y enfermando la vida del personal de este sufrido barrio gijones. Y es que, 'Humanizar', lo que se dice 'Humanizar' una avenida en estos tiempos en los que el mismo ser humano está tan deshumanizado, no debe ser cosa fácil. Quiero decir que la ilación del fantástico tratado de intenciones que aporta el señor consejero resulta ciertamente difícil de entender y digerir. Por eso, doctores tendrá la Santa Madre Iglesia que le sabrán responder.

