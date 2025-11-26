El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un noviembre, casi diciembre

José Marcelino García

José Marcelino García

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Cuando noviembre, casi ya diciembre, yerra por nuestra vida como un ángel de tos y de vacunas, la luz mayor que uno necesita para intentar ... seguir viviendo llega muy atardecida. Pero Gijón, movediza ciudad de la costa, tiene sus muelles por donde acercarse a la mar y ver pasar barcos en ruta despertando una ilusión marina. Una ilusión que echa a volar en el crepúsculo igual que las gaviotas cercanas al Piles. Hay velocidad de ciclistas y de corredores de pies para qué os quiero. Y algún hombre parado en la balaustrada. Y una mujer de melena negra, en la que me fijo, por que la luz de las farolas, tipo Gijón, parecen sosegarla y ponerla en larga contemplación tal como como si, en la mar, encontrara refugio, sosiego y consolación.

