El verano se va escondiendo

Quiero decir que agosto se ha ido incendiando, y el cielo de Gijón teñido de rojo y malva como el de Atlanta en 'Lo que ... el viento se llevó'. O sea, que el verano se ha ido chapando, desmigayándose. Los bramadores dicen que el turismo es destructor, pero resulta que es la primera riqueza de España. Y así, la peña, en Gijón, ha estado en pura vena en chanclas, visera y calzón corto fugándose (no sé sabe bien de qué). En realidad, nuestra misión ha sido casi siempre fugarse: Fugarse de los pelmas, del puto jefe, de los acreedores, del marido, de la amante; en definitiva, del mundo o de uno mismo.

Marcharse, digo, de vacaciones y, en este caso, a Gijón, que es nuestro Caribe Cantábrico. Y es que todos, pero mayormente las mujeres, hace mucho tiempo que por fin se fugaron del llar dejando el pote quemar, y ahora son ingenieras, juezas, periodistas, médicas, soldadoras… con derecho a vacaciones. Y luego están todos esos políticos espesos que, en el verano, solo dicen idioteces, muchos de los cuales joden más que arreglan. O sea, todo un mobiliario urbano en tránsito. Perros en tránsito, nautas surferos, caravaneros y caravanas interminables, novios y novias de tiempo discontinuo, mucho botellón, sexo incierto, bastantes pícaros y bandoleros. Y africanos sedientos, chinos ricos comunistas, pobres exiliados, japoneses crepusculares, sudacas crecientes… ¡qué sé yo! Mientras tanto, España arde, se muere de calor. Arde cuando el verano y los pirómanos se echa sobre los montes. Es, con este calor sofocante, cuando el protagonista de la novela 'El extranjero', de Albert Camus, disparó a un hombre (al que no conocía) en una ardiente playa. No se defendió en el juicio; su único argumento fue «que hacía mucho calor». En todo caso, buenas fueron las tumbonas, los desnudos, la siesta... Esa dulzura de no hacer nada que los italianos llaman: 'il dolce far niente'. Y uno, ahora, está aquí desplumado, cansado, maltrecho de la vida, de esta vida de ferias, fuegos y festivales… mientras empieza otra vez a ser como un perro perdido.

