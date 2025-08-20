El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El verano se va escondiendo

José Marcelino García

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

Quiero decir que agosto se ha ido incendiando, y el cielo de Gijón teñido de rojo y malva como el de Atlanta en 'Lo que ... el viento se llevó'. O sea, que el verano se ha ido chapando, desmigayándose. Los bramadores dicen que el turismo es destructor, pero resulta que es la primera riqueza de España. Y así, la peña, en Gijón, ha estado en pura vena en chanclas, visera y calzón corto fugándose (no sé sabe bien de qué). En realidad, nuestra misión ha sido casi siempre fugarse: Fugarse de los pelmas, del puto jefe, de los acreedores, del marido, de la amante; en definitiva, del mundo o de uno mismo.

