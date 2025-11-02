El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Joan Font actuó en el Niemeyer este viernes. LVA
Crítica teatral

Comediants nunca venden humo

José María Caso

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Joan Font, el director de la inexcusablemente histórica Comendiants, el grupo independiente catalán que ganando la calle en busca de espacios también triunfó en los ... teatros cerrados, trajo este pasado viernes al Niemeyer ese relato y el suyo propio. 'El vendedor de humo', que así es como llama al montaje en el que repasa su biografía primera y cincuenta años de Comendiants, tiene el humo inevitable del mago, sí, por el que llega y por el que se va el actor que dice ser Joan Font, primero cargando su equipaje, finalmente desnudo. Pero poco de vendedor tiene, a no ser que lo sea por las maletas con las máscaras de medio siglo y los aparejos del teatro, que no creo. Y mucho menos del sentido que se desprende de humo como complemento de vendedor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

