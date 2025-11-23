El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
'1936' aún se verá hoy en una cuarta sesión en el Niemeyer. JUAN CARLOS ROMÁN

El todo teatral

José María Caso

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

El formidable genio e ingenio de Andrés Lima y compañía (director, dos dramaturgos, cuatro autores, siete actores más el coro —el programa nombra a 26 ... jóvenes, eran algunos menos, no los conté— más el habitual y estupendo equipo artístico de siempre, y un excelente equipo técnico) levantaron en el Niemeyer emocionándonos hasta el tuétano la impresionante y convulsa '1936', un relato polifónico, ópera profunda, altísimo teatro, épico Brecht, colectiva Ariane Mnouchkine, la del Theatre du soleil, @fascismovictorioso.es, terriblemente a lo Wagner pasado por la honda e insondable elegancia hasta la disonancia de Malher junto al magisterio de los más grandes dramaturgos españoles. O sea, todo.

elcomercio El todo teatral

El todo teatral