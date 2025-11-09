El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La avenida de Los Telares acaba de estrenar asfaltado y carril bus a falta del completar el intercambiador. P. NOSTI

Mucho más que andar

El reto de Avilés va más allá del tráfico, se necesita convencer para construir un modelo de ciudad compartido

José María Urbano

José María Urbano

Avilés

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

A veces, observando algún discurso al respecto, se corre el riesgo de confundir la movilidad con una cuestión de tráfico exclusivamente, lo que nos lleva ... a un punto de partida erróneo. Si de verdad queremos y nos creemos que lo que está en juego es un modelo de ciudad de futuro, sostenible, adaptada a nuestras propias peculiaridades, lo que necesitamos son políticas transversales que al final nos acerquen a ese modelo que se aproxime al ideal.

