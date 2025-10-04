El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Gaspar Meana

Las bolsas viven otro 'momento Greenspan'

Juan Carlos Álvarez

Juan Carlos Álvarez

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:15

Comenta

El puesto de máximo mandatario de la FED norteamericana siempre ha sido muy controvertido y sus decisiones, moviendo los tipos de interés, tienen una gran ... influencia en el devenir de la inflación y del crecimiento económico de Estados Unidos y, por consecuencia, del resto del planeta. Los últimos ocupantes del sillón de la FED, fueron Paul Volcker (1979-1987), Alan Greenspan (1987-2006), Ben Bernanke (2006-2014), Janet Yellen (2014-2018) y el actual Jerome Powell, que ostenta el cargo desde el año 2018. Todos ellos personalidades con una enorme talla intelectual y brillante formación financiera, pero ninguno dejó tanta huella como el neoyorquino y casi centenario Alan Greenspan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un motorista, herido al ser arrollado por un coche en Gijón
  2. 2 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  3. 3 Espectacular puesta de sol naranja sobre Gijón
  4. 4 El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba y lanzó su cabeza a los coches será juzgado por un jurado popular
  5. 5

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  6. 6 Un hostelero avilesino se hace con la cafetería del Complejo Deportivo Avilés
  7. 7 Asturias vuelve a celebrar un premio de la Lotería Nacional
  8. 8 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes
  10. 10 El brutal vídeo de un encierro en Valladolid: atropella a una vaquilla con un quad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las bolsas viven otro 'momento Greenspan'

Las bolsas viven otro &#039;momento Greenspan&#039;